Деньги на село, дороги и капремонт зданий «социалки»: бюджет Самарской области увеличился на 11,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 20:40 2019-02-26T20:40:46+03:00

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Во вторник, 26 февраля, Самарская губдума приняла поправки в бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов. Так, расходная часть главного финансового документа региона выросла до 169,5 млрд рублей.

Поправки бюджета пойдут на осуществление социально-значимых проектов. 702,6 млн рублей направят на проектирование и строительство 15 детсадов в 2019 году, 595,2 млн рублей - на шесть детсадов в 2020 году. Часть средств пойдет на капремонт детсадов по проекту «Ясли».

В 2019 году 83 млн рублей направят на ремонт двух школ, а в следующие два года - 289,8 и 331,5 млн рублей на капремонт, проектирование и строительство.

1,5 млрд рублей направят на сферу здравоохранения. Из них на 600 млн рублей закупят лекарственных средств для отдельных категорий граждан.

374 млн будут выделены на капитальный ремонт и оснащение оборудованием учреждений культуры, реставрацию девяти учреждений региона. 2,519 млрд рублей пойдут на ремонт и строительство дорог. 212 млн рублей - на поддержку села.

С учетом принятых поправок, бюджет Самарской области выглядит так: доходы – 159,1 млрд рублей, расходы – 169,5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU