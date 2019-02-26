В 2019 году в Самарской области достроят восемь проблемных «долевок»

26 Февр. 22:09 2019-02-26T22:09:46+03:00

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Во вторник, 26 февраля, в правительстве Самарской области прошло заседание межведомственной комиссии по урегулированию вопросов долевого строительства на территории. Оно прошло под председательством губернатора Дмитрия Азарова и участии депутатов Госдумы Игоря Станкевича и Александра Хинштейна.

Министр строительства Евгений Чудаев доложил, что 2018 году было введено в строй четыре проблемных объекта, удовлетворены права порядка тысячи дольщиков. А всего с октября 2017 года около полутора тысяч человек получили свои квартиры. В этом году планируется сдать в эксплуатацию 8 многоэтажных домов.

Речь шла и конкретных домах. Здание по адресу Садовая, 256 закончат к декабрю. Дом на пересечении улиц Ставропольской и Запорожской, готов на 70% (две секции), общее количество участников долевого строительства – 120 человек. По данному проекту принято решение к 15 апреля подготовить график завершения строительства здания. Многоквартирный жилой дом на Аэродромной, 102 будет сдан уже этой осенью.

ИСТОЧНИК KP.RU