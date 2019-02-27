2019-02-27T08:22:05+03:00
Общество

В Самарской области в 2019 году заменят около 50 старых лифтов

На эти цели из регионального бюджета выделят 100 млн рублей
Анастасия ФИЛАТОВА
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В следующем году на обновление лифтового оборудования тоже направят крупную сумму денегВ следующем году на обновление лифтового оборудования тоже направят крупную сумму денегФото: Архив "КП"
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В 2019 году из бюджета Самарской области выделят 100 миллионов рублей на ремонт и замену лифтового оборудования. Об этом стало известно во вторник, 26 февраля, на заседании губернской думы по обсуждению поправок в региональный бюджет.

На эти деньги власти региона планируют отремонтировать и заменить в этом году более 50 лифтов в многоквартирных жилых домах. Предполагается, что эти работы начнутся в мае. Выделят деньги на обновление лифтов и в 2020 году. Сумма будет немного меньше, но все равно внушительная - более 90 миллионов рублей. Отметим, что сейчас в Самарской области работают более 13,1 тысяч лифтов. Постепенно самые старые из них будут обновлять или заменять на другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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