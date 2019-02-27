Сызранский спортсмен выиграл «золото» на кубке ПФО по силовым видам спорта

СЕГОДНЯ 08:40 2019-02-27T08:41:28+03:00

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В Кирове прошел открытый кубок ПФО по силовым видам спорта «Сила Вятки»: пауэрлифтинг, жим штанги лежа, становая тяга, народный жим, русский жим, подъем штанги на бицепс, перетягивание каната и мас-рестилинг.

В соревнованиях приняли участие спортсмены из 12 регионов России. Самарскую область на них представлял тяжелоатлет из Сызрани Юрий Демьянчук. Он обошел многих именитых спортсменов и стал первым в дисциплине «становая тяга». Кроме того, сызранца признали абсолютным победителем в этом движении. Отметим, что Юрий Демьянчук не в первый раз занимает призовые места на соревнованиях. Он является двукратным чемпионом мира, а также чемпионом России и Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU