Под Тольятти водитель "Волги" сбил шедшую по краю дороги школьницу

СЕГОДНЯ 08:58 2019-02-27T11:03:52+03:00

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В понедельник, 25 февраля, примерно в 19:30 в селе Русская Борковка в Ставропольском районе произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Там отечественная легковушка сбила 16-летнюю школьницу.

- 37-летний водитель "Волги" двигался по улице Куйбышева. В пути следования он сбил девушку, которая шла в попутном с ним направлении по правому краю проезжей части. Световозвращающих элементов на одежде школьницы не было, - сообщили в ГИБДД Ставропольского района.

В результате случившегося девушка получила ушиб левой голени. Ее доставили в одну из больниц Тольятти. Медики оказали пострадавшей необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU