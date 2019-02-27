В Самаре ищут пропавшего мужчину с татуировками в виде иконы и черепов

СЕГОДНЯ 09:19 2019-02-27T09:19:43+03:00

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В Самаре сотрудники полиции разыскивают 40-летнего жителя поселка Красная Глинка Виктора Берняева. В минувший четверг, 21 февраля, примерно в 15:00 он ушел из дома, расположенного в четвертом квартале поселка, и до сих пор не вернулся.

- Мужчина в первый раз ушел из дома на такой долгий срок. Ранее он всегда предупреждал близких о том, куда пойдет, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Приметы Виктора: на вид 40 лет, рост 160-175 см, худощавого телосложения, голубые глаза, прямые темные волосы, стрижка короткая. Также у мужчины есть особые приметы: на спине татуировка в виде иконы «Божьей матери», а на груди — в виде черепов.

Полицейские просят всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, сообщить об этом в ОП № 8 или по телефонам: (846) 950-02-02 либо 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU