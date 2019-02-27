В Самаре жилищное управление задолжало налоговой более 830 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:37 2019-02-27T09:37:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре одно из жилищных управлений долгое время не платило налоги и в итоге задолжало государству 833 тысячи рублей. Для взыскания с организации долгов пришлось привлекать приставов.

- В отношении жилищного управления было возбуждено исполнительное производство. Однако оплачивать долги оно не спешило, поэтому приставы потребовали предоставить документы на его транспортные средства для описи и ареста, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Представители компании, испугавшись, что могут остаться без служебных автомобилей, сразу же поспешили оплатить долг. После этого исполнительное производство в отношении организации было окончено.

ИСТОЧНИК KP.RU