Приходили в масках и угрожали ножом: в Самарской области поймали серийных грабителей магазинов и АЗС

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-27T09:59:12+03:00

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Полицейские поймали налетчиков, которые с конца декабря 2018 года по февраль 2019 года ограбили несколько магазинов и заправок в трех районах Самарской области.

- Преступников было двое. Они всегда действовали в масках и по одной схеме: вечером заходили в торговые точки и, угрожая оружием, похищали деньги из касс в размере от 2,5 тысяч до 19 тысяч рублей. Один раз разбойники отобрали еще и золотые украшения работницы АЗС, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Последнее нападение произошло 14 февраля в Сергиевском районе. Там на заправке сработала тревожная кнопка. Вызов приняли сотрудники Росгвардии. Когда патрульные прибыли на место, злоумышленники попытались сбежать. Однако им это не удалось. Преступниками оказались 28-летний безработный мужчина, который ранее привлекался к уголовной ответственности за неуплату алиментов, а также 35-летний мужчина, который был судим за угрозу убийством. Полицейские изъяли у них нож и похищенное.

Подозреваемые сознались в содеянном. В отношении них было возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Суд отправил их под арест. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все подробности преступлений.

ИСТОЧНИК KP.RU