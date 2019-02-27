2019-02-27T10:24:10+03:00
Общество

В Самаре показали, какими цветами украсят улицы города к лету

Пока растения заботливо выращивают в теплицах
Анастасия ГРУЗДЕВААнастасия ФИЛАТОВА
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Службы благоустройства готовят к посадке цветыСлужбы благоустройства готовят к посадке цветыФото: Анастасия ГРУЗДЕВА
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В Самаре еще не сошел снег, а службы благоустройства уже готовятся к украшению города к лету. В этом году на улицах города высадят более 50 видов растений. Сейчас большинство из них выращивают в теплицах сотрудники МП «Спецремстройзеленхоз». Сегодня, 27 февраля, они показали, какие именно растения высадят с приходом тепла.

- Мы планируем посадить тюльпаны на площади более 2 тысяч квадратных метров. Рассаду посадили еще в начале зимы, товарного вида цветы достигнут ближе к весне. Также в этом году на улицах города появятся новые виды растений, к примеру, ипомея, - рассказали представители муниципального предприятия.

Также, по словам представителей организации, в Самаре установят кашпо и проведут вертикальное озеленение. Кстати, несмотря на то, что сейчас все большую популярность набирают искусственные растения, в Самаре многие общественные места украсят живыми растениями. В частности, озеленят сквер Козлова, склон у музея «Самара Космическая», а также «Пчелу» на пересечении улиц Стара-Загора и XXII Партсъезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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