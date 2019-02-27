В Самаре дело педофила, который на улице развращал 11-летнюю школьницу, передали в суд
Мужчина два дня подкарауливал девочку возле дома на улице Промышленности
Предварительное слушание дела проходит в Советском районном судеФото: Альберт ДЗЕНЬ
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В среду, 27 февраля, в Советском районном суде Самары началось предварительное слушание уголовного дела в отношении 42-летнего Валерия Б., который подозревается в развращении 11-летней девочки.
- По версии следствия, 26 и 27 февраля 2018 года примерно в 12:20 мужчина подкарауливал девочку, которая возвращалась из школы № 107, и в районе дома № 300 по улице Промышленности совершал в отношении нее действия сексуального характера, - сообщили в СУ СК по Самарской области.
Предполагаемого злоумышленника задержали 28 февраля прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU