В Самаре дело педофила, который на улице развращал 11-летнюю школьницу, передали в суд

СЕГОДНЯ 10:45 2019-02-27T10:45:20+03:00

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В среду, 27 февраля, в Советском районном суде Самары началось предварительное слушание уголовного дела в отношении 42-летнего Валерия Б., который подозревается в развращении 11-летней девочки.

- По версии следствия, 26 и 27 февраля 2018 года примерно в 12:20 мужчина подкарауливал девочку, которая возвращалась из школы № 107, и в районе дома № 300 по улице Промышленности совершал в отношении нее действия сексуального характера, - сообщили в СУ СК по Самарской области.

Предполагаемого злоумышленника задержали 28 февраля прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU