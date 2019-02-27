Дмитрий Азаров поднял главу Самарского района в 2 часа ночи, чтобы убрать снег с улицы Куйбышева
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал работу некоторых районных администраций Самары по уборке снега. По его словам, не все из них осознают ответственность за вверенную им территорию. Наибольшее недовольство у руководителя области вызвала работа и.о. главы Самарского района Романа Радюкова.
- Несколько дней назад я пешком прогулялся по улице Куйбышева и увяз в снегу. В итоге в два часа ночи, когда закончил прогулку, я поднял исполняющего обязанности главы Самарского района. На следующий день после этого улицу привели в порядок. Как глава района может спать спокойно, когда у него такая ситуация на главной улице города? - возмутился Дмитрий Азаров после заседания Самарской губернской думы, которое прошло во вторник, 26 февраля.
По словам губернатора, неудовлетворительная работа глав районов в конечном итоге может привести к кадровым перестановкам. Но эти решения уже будет принимать руководство города.
ИСТОЧНИК KP.RU