Дмитрий Азаров поднял главу Самарского района в 2 часа ночи, чтобы убрать снег с улицы Куйбышева

СЕГОДНЯ 11:15 2019-02-27T11:15:15+03:00

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров раскритиковал работу некоторых районных администраций Самары по уборке снега. По его словам, не все из них осознают ответственность за вверенную им территорию. Наибольшее недовольство у руководителя области вызвала работа и.о. главы Самарского района Романа Радюкова.

- Несколько дней назад я пешком прогулялся по улице Куйбышева и увяз в снегу. В итоге в два часа ночи, когда закончил прогулку, я поднял исполняющего обязанности главы Самарского района. На следующий день после этого улицу привели в порядок. Как глава района может спать спокойно, когда у него такая ситуация на главной улице города? - возмутился Дмитрий Азаров после заседания Самарской губернской думы, которое прошло во вторник, 26 февраля.

По словам губернатора, неудовлетворительная работа глав районов в конечном итоге может привести к кадровым перестановкам. Но эти решения уже будет принимать руководство города.

ИСТОЧНИК KP.RU