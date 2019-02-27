Открытый бассейн с видом на коммунальный апокалипсис: самарец «украсил» городские пейзажи искусственными водоемами

СЕГОДНЯ 11:43 2019-02-27T11:44:05+03:00

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В сети появился Telegram-бот, который рисует открытые бассейны с видом на любой объект. Сначала креативить с помощью него начали жители Омска, а теперь этим увлеклись и жители Самары. Так, один из местных жителей применил разработку неизвестного умельца на местных пейзажах. Видоизмененные снимки самарец выложил в соцсетях.

Благодаря стараниям самарца появился открытый бассейн с видом на ж/д вокзалФото: vk.com

Благодаря стараниям молодого человека теперь открытые бассейны появились с видом на железнодорожный вокзал, площадь имени В.В. Куйбышева, площадь Славы и речной порт. Однако наибольшую популярность набрала фотография, на которой изображена коммунальная авария на проспекте Ленина. Напомним, 14 февраля, там прорвало теплотрассу, из-за чего несколько улиц затопило кипятком и заволокло паром. Самарец добавил туда идущего по пояс в воде мужчину, и снимок сразу заиграл новыми красками.

ИСТОЧНИК KP.RU