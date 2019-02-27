В Тольятти фирма 223 раза нарушила ПДД и накопила долг почти в 180 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-27T11:59:16+03:00

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В Тольятти одна из местных организаций 223 раза нарушила ПДД и "забыла" оплатить штрафы. В итоге она накопила долг перед государством в 179 тысяч рублей.

- Приставы предупредили компанию, что она должна погасить долг в течение 5 дней, и пригрозили тем, что если она не сделает это в обозначенный срок, то по каждому производству ей будет назначен исполнительский сбор на сумму не менее 10 тысяч рублей. В результате долг фирмы увеличился бы на 2 миллиона 230 тысяч рублей, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Организация, испугавшись, что ее долг может вырасти в 12 раз, сразу же оплатила всю сумму. В итоге исполнительное производство в отношении нее было прекращено.

ИСТОЧНИК KP.RU