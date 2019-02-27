2019-02-27T12:21:24+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» поддержал турнир по Dota 2 среди школьников Самары

Лучшими стали кибератлеты из школы №176
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
В турнире приняли участие 80 ребятВ турнире приняли участие 80 ребят
Изменить размер текста:

«Ростелеком» выступил партнером первого открытого турнира Cybersport Weekend Samara. В соревнованиях по киберспортивной дисциплине Dota 2 приняли участие 80 учеников школ, лицеев и гимназий областной столицы.

Игроки в возрасте от 12 до 18 лет прошли дистанционный этап отбора, а затем лучшие киберспортсмены встретились в очном поединке. В финале, прошедшем в «Открытой студии» бизнес-центра «Галактика», участвовали восемь сильнейших команд. Болельщики смогли наблюдать прямую трансляцию игр на платформе Twitch. Победителями стали CLAY CLOWNS из школы № 176.

Представитель команды CLAY CLOWNS, девятиклассник Федор Старцев: «Соревнования за компьютером − это такой же спорт, как атлетика или плавание. Киберсражения точно так же развивают реакцию, критическое мышление, учат думать, тренируют мозг».

Директор самарского филиала компании «Ростелеком» Владимир Басков: «Компания традиционно поддерживает развивающие и образовательные проекты. Партнерство в рамках турнира Cybersport Weekend Samara стало продолжением нашей работы по подготовке молодых специалистов в области цифровых технологий. Для тренировок спортсмены могут использовать специальный тарифный план «Ростелекома» «Игровой» с высокой скоростью передачи данных при низком пинге».

Dota 2 имеет самую многочисленную аудиторию в мире. Призовые фонды турниров, число игроков и киберспортивных организаций постоянно увеличиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
АВТОВАЗ возобновил производство после коммунальной аварии
Регоператор в Самаре пообещал не брать пени с тех, кому до сих пор не пришли квитанции за вывоз мусора
Прокуратура проверит законность вырубки деревьев на 5-ой просеке в Самаре
В Тольятти фирма 223 раза нарушила ПДД и накопила долг почти в 180 тысяч рублей
Открытый бассейн с видом на коммунальный апокалипсис: самарец «украсил» городские пейзажи искусственными водоемами
Дмитрий Азаров поднял главу Самарского района в 2 часа ночи, чтобы убрать снег с улицы Куйбышева
«АКОМ» включен в Реестр добросовестных экспортёров
В Самаре дело педофила, который на улице развращал 11-летнюю школьницу, передали в суд
В Самаре показали, какими цветами украсят улицы города к лету
Приходили в масках и угрожали ножом: в Самарской области поймали серийных грабителей магазинов и АЗС
Что такое «Зеленая книга»? И почему она получила «Оскар»
В Самаре жилищное управление задолжало налоговой более 830 тысяч рублей
В Самаре ищут пропавшего мужчину с татуировками в виде иконы и черепов
Под Тольятти водитель "Волги" сбил шедшую по краю дороги школьницу
Сызранский спортсмен выиграл «золото» на кубке ПФО по силовым видам спорта
В Самарской области в 2019 году заменят около 50 старых лифтов
В 2019 году в Самарской области достроят восемь проблемных «долевок»
Деньги на село, дороги и капремонт зданий «социалки»: бюджет Самарской области увеличился на 11,5 млрд рублей
На АВТОВАЗе в Тольятти встал конвейер из-за прорванной трубы
Жигулевский «коллекционер» оружия получил срок и лишился арсенала, который собирал со времен СССР
В Самарской области водитель иномарки, спровоцировавший серьезное ДТП, отделался штрафом в 15 тысяч рублей
Вырубка деревьев на Пятой просеке в Самаре так и не стала уголовном делом
В Самаре силовики освободили "заложников" в драмтеатре
В Самарской области женщина с доской напала на машину скорой помощи
На расчистку дворов в Куйбышевском районе дополнительно вывели 16 единиц техники
На трассе под Самарой опрокинулась на крышу иномарка
Тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о своих любимых фильмах