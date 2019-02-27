«Ростелеком» поддержал турнир по Dota 2 среди школьников Самары

СЕГОДНЯ 12:21 2019-02-27T12:21:24+03:00

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«Ростелеком» выступил партнером первого открытого турнира Cybersport Weekend Samara. В соревнованиях по киберспортивной дисциплине Dota 2 приняли участие 80 учеников школ, лицеев и гимназий областной столицы.

Игроки в возрасте от 12 до 18 лет прошли дистанционный этап отбора, а затем лучшие киберспортсмены встретились в очном поединке. В финале, прошедшем в «Открытой студии» бизнес-центра «Галактика», участвовали восемь сильнейших команд. Болельщики смогли наблюдать прямую трансляцию игр на платформе Twitch. Победителями стали CLAY CLOWNS из школы № 176.

Представитель команды CLAY CLOWNS, девятиклассник Федор Старцев: «Соревнования за компьютером − это такой же спорт, как атлетика или плавание. Киберсражения точно так же развивают реакцию, критическое мышление, учат думать, тренируют мозг».

Директор самарского филиала компании «Ростелеком» Владимир Басков: «Компания традиционно поддерживает развивающие и образовательные проекты. Партнерство в рамках турнира Cybersport Weekend Samara стало продолжением нашей работы по подготовке молодых специалистов в области цифровых технологий. Для тренировок спортсмены могут использовать специальный тарифный план «Ростелекома» «Игровой» с высокой скоростью передачи данных при низком пинге».

Dota 2 имеет самую многочисленную аудиторию в мире. Призовые фонды турниров, число игроков и киберспортивных организаций постоянно увеличиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU