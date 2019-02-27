Прокуратура проверит законность вырубки деревьев на 5-ой просеке в Самаре

СЕГОДНЯ 12:22 2019-02-27T12:22:34+03:00

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В Самаре прокуратура проведет новую проверку по факту вырубки деревьев на 5-ой просеке. Надзорное ведомство отменило отказ полицейских в возбуждении уголовного дела. Об этом в своем Твиттере сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

- Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела отменено 26 февраля прокурором как незаконное. Начата новая проверка, - рассказал народный избранник.

Напомним, деревья в районе озера Леснуха вырубили летом прошлого года. Местные жители заподозрили в этом застройщика, который планирует возвести там высотки.

ИСТОЧНИК KP.RU