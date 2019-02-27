2019-02-27T12:35:47+03:00
Общество

Регоператор в Самаре пообещал не брать пени с тех, кому до сих пор не пришли квитанции за вывоз мусора

В базах пользователей мусорные монополисты обещали разобраться в течение 2-3 месяцев. Возможно квитанций не будет и в марте
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре все еще есть островки мусора в городеВ Самаре все еще есть островки мусора в городе
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Единый регоператор по работе с отходами порадовал жителей Самары новостью, что пени за просроченные платежи в январе с них взимать не будут. Как отметили в компании, такое решение приняло руководство. С другой стороны, требовать стопроцентных своевременных оплат как-то странно: квитанции за вывоз ТКО пришли далеко не всем жителям как в Самаре, так и по области.

- Это не уникальная ситуация, базы данных нам дали сильно запутанные, чтобы привести все в порядок нужно 2-3 месяца, потом квитанции будут приходить до 10 числа каждого месяца, - рассказало руководство компании.

Напомним, что единый регоператор приступил к работе с 1 января 2019 года. В начале февраля все жители ждали квитанций, но они пришли далеко не всем. "КП-Самара" жители Самары рассказали, что им выставили квитанции на покойников, маленьких детей, на несуществующих людей. Больше половины жителей региона вообще не получили никаких счетов. В таких условиях инициатива о том, чтобы не взимать пени, выглядит крайне своевременной. Если же учитывать слова о "двух-трех месяцах", необходимых для наведения порядка, можно опасаться, что квитанции не придут и в марте.

При этом хорошо вывозят ТКО не во всех районах. Жители продолжаются жаловаться на горы мусора по всему городу. Регоператор говорит, что контролирует работу всех перевозчиков и заставляет их работать лучше. Но это заметно не везде. Жители города предполагают, что из-за низкой собираемости платежей (те, кому квитанции не пришли, платить не торопятся) денег не достается и подрядчикам, которые просто начинают бастовать.

Тем временем, регоператор просит всех жителей, которые столкнулись с ошибками в квитанции, поправить их самостоятельно, обратившись в офис регоператора.

- Необходимо направить запрос и фото/сканы документов на mail@ecostr.ru или прийти с ними в любой из центров приема населения. Ошибки будут исправлены, при необходимости будет произведён перерасчет, - объяснили в компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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