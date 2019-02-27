АВТОВАЗ возобновил производство после коммунальной аварии

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-27T12:42:40+03:00

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Тольяттинский АВТОВАЗ устранил коммунальную аварию, из-за которой во вторник, 26 февраля, было остановлено производство.

- Подразделения, которые приостанавливали производство из-за разрыва трубы водоснабжения, возобновили свою работу, - сообщили в пресс-службе АВТОВАЗа.

Отметим, что авария произошла в цехе по окраске кузовов. Из-за этого приостанавливался выпуск автомобилей Kalina на линиях конвейера ПАП Во и сборочно-кузовного производства.

ИСТОЧНИК KP.RU