2019-02-27T14:17:45+03:00
Общество

В Самаре мошенники ходят по домам и предлагают заменить счетчики на воду

Жителей города призывают не поддаваться на провокации недобросовестных коммерсантов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Коммунальщики напоминают, что срок поверки счетчиков составляет 4-6 летКоммунальщики напоминают, что срок поверки счетчиков составляет 4-6 лет
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В Самаре активизировались мошенники, которые под видом коммунальщиков предлагают заменить счетчики на воду. В последнее время количество жалоб на недобросовестных коммерсантов возросли в разы.

- Сотрудники фирм обманывают людей, что сотрудничают в «РКС-Самара», в результате чего те соглашаются поменять установленные приборы учета. Некоторые мошенники даже срывают пломбы или намеренно выводят из строя счетчики, - рассказали в пресс-службе Самарских коммунальных систем.

Коммунальщики призывают жителей Самары не поддаваться на подобные провокации и отмечают, что сотрудники «РКС-Самара» не ходят по квартирам жителей и не обзванивают их. Установкой или заменой счетчиков они занимаются только после обращения абонента (сделать это можно по телефону: 207-48-80). Напомним, что срок поверки счетчиков холодной воды составляет 6 лет, а горячей — 4 года или 6 лет у более новых моделей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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