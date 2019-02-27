2019-02-27T13:37:55+03:00
Общество

Поле стадиона «Самара Арена» признали пригодным для проведения матча «Крылья Советов» - «Енисей»

Газон не вызвал нареканий у проверяющих
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Анна СитникФото: Анна СитникФото: Twitter.com
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На следующей неделе в Самаре должен состоятся матч 19 тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Енисеем». Игра пройдет 9 марта на стадионе «Самара Арена». Недавно туда приезжала специальная комиссия, которая проверяла, готово ли поле спортобъекта к предстоящему матчу.

- Газон на стадионе «Самара Арена» находится в нормальном состоянии. Официальных выводов пока не было, но поле никто не закрыл, да и нареканий как таковых не было. Поле пригодно для игры, - передает ТАСС слова генерального директора «Крыльев Советов» Виталия Шашкова.

Отметим, что ранее комиссия РПЛ и Российского футбольного союза проверила поле на стадионе «Арсенал» в Туле и признала его непригодным для игры — после зимы газон находился в плохом состоянии. В итоге встречу «Арсенала» и ЦСКА перенесли в другой город.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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