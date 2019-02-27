2019-02-27T13:49:26+03:00
Происшествия

Собирается пробка: в Самаре на Ставропольской фура перегородила трамвайные пути

Из-за необдуманного маневра водителя большегруза встали трамваи
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пассажирам трамваев пришлось пересаживаться на другой транспортПассажирам трамваев пришлось пересаживаться на другой транспортФото: скрин с видео
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Днем в среду, 27 февраля, на улице Ставропольской в Самаре образовалась приличная пробка из трамваев. Дело в том, что там на трамвайных путях застряла фура.

- Все произошло на подъезде к улице Советской Армии. Водитель грузовика непонятно зачем свернул на трамвайные пути и полностью перегородил проезд общественному транспорту. Зачем он туда поехал - непонятно, там вроде даже и проезда нет, - рассказали очевидцы.

Из-за необдуманного маневра водителя фуры пассажирам трамваев пришлось пересаживаться на другой транспорт. Чтобы убрать большегруз с путей, скорее всего, понадобится много времени.

В Самаре фура попала в аварию и перегородила дорогу. Трамваи встали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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