Собирается пробка: в Самаре на Ставропольской фура перегородила трамвайные пути

СЕГОДНЯ 13:49 2019-02-27T13:49:26+03:00

Пассажирам трамваев пришлось пересаживаться на другой транспорт Фото: скрин с видео

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Днем в среду, 27 февраля, на улице Ставропольской в Самаре образовалась приличная пробка из трамваев. Дело в том, что там на трамвайных путях застряла фура.

- Все произошло на подъезде к улице Советской Армии. Водитель грузовика непонятно зачем свернул на трамвайные пути и полностью перегородил проезд общественному транспорту. Зачем он туда поехал - непонятно, там вроде даже и проезда нет, - рассказали очевидцы.

Из-за необдуманного маневра водителя фуры пассажирам трамваев пришлось пересаживаться на другой транспорт. Чтобы убрать большегруз с путей, скорее всего, понадобится много времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/694372" frameborder="0"></iframe> В Самаре фура попала в аварию и перегородила дорогу. Трамваи встали.

ИСТОЧНИК KP.RU