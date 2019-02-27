2019-02-27T14:10:20+03:00
Общество

В ТТУ прокомментировали информацию о взрыве трамвая в Самаре

Слухи о происшествии с общественным транспортом 27 февраля появились в соцсетях
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ТТУ опровергли слухи о ЧП с трамваемВ ТТУ опровергли слухи о ЧП с трамваемФото: Ольга АФАНАСЬЕВА
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Днем в среду, 27 февраля, в соцсетях появилась информация о том, что в Самаре якобы взорвался трамвай. При этом место происшествия указано не было.

В трамвайно-троллейбусном управлении Самары поспешили успокоить горожан, что никакого взрыва не было. Весь подвижный состав предприятия цел и работает в штатном режиме. По словам представителей ТТУ, информация о взрыве трамвая — фейковая, или, приводя точную цитату: «Полнейшая чушь!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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