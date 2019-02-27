В Сызрани пса привязали к столбу и переломали лапы

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-27T14:44:03+03:00

Горожане обратились в полицию с просьбой найти виновных в расправе над животным Фото: Соцсети

Погибшее животное обнаружили в горе мусора рядом с автобусной остановкой

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Вечером во вторник, 26 февраля, жители Сызрани стали свидетелями шокирующей картины. В горе мусора рядом с автобусной остановкой в районе села Новообразцовое они обнаружили труп жестоко убитой собаки.

- Пса привязали к столбу, выбили ему зубы и переломали лапы. Неизвестные живодеры замучили его до смерти, - рассказали местные жители, разместив видео с последствиями расправы в соцсетях.

Авторы ролика обратились в полицию и в администрацию города с просьбой разобраться в ситуации и найти виновных в гибели собаки.

ИСТОЧНИК KP.RU