Мэрия Самары не согласовала митинг против роста цен и мусорной реформы в сквере «Родина»

СЕГОДНЯ 14:58 2019-02-27T15:01:49+03:00

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Администрация Самары не согласовала митинг против массовых сокращений на заводах Безымянки, против роста цен, мусорной реформы и повышения пенсионного возраста. Местные коммунисты планировали провести акцию протеста 3 марта в сквере «Родина», но в этот день там внезапно решила устроить мероприятие Молодая гвардия «Единой России».

- Мы попытались подать уведомление о проведении митинга в другой день — 10 марта, но и здесь нам тоже отказали. Мэрия предложила провести акцию протеста не в сквере «Родина», а на 116 километре в сквере «Нефтяник» или в районе автодрома на Южном шоссе, но нас это не устроило, - рассказал депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев.

По словам парламентария, акция протеста в сквере «Родина» все равно будет проведена, ведь эта территория является гайд-парком — специальным местом для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов. Этот статус позволяет проводить там митинги без согласования с властями, правда, численность мероприятия при этом не должна превышать 150 человек. Начало акции запланировано на 12 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU