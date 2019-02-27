Осенью в Самару приедет патриарх Кирилл

СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-27T15:25:23+03:00

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Самару намерен посетить патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его визит намечен на осень 2019 года.

- Предполагается, что патриарх Кирилл прибудет в Самару 21 сентября. Окончательной программы его визита пока нет, но уже точно известно, что он освятит и проведет службу в Софийском соборе, который находится на набережной у Ладьи, - рассказали в Самарской епархии.

Отметим, что строительство собора все еще продолжается. К настоящему времени рабочие закончили отделку фасада здания, подвели коммуникации и установили иконостас. Внутри храма проводятся отделочные работы. Их должны завершить к 1 апреля. Полностью закончить строительно-монтажные работы строители должны к 1 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU