Довезут и не расплескают: в Самаре Яндекс.Еда начала доставлять напитки из Макдоналдса
Курьеры "Яндекс.Еды" теперь могут доставить напитки - холодные и горячие из Макдональдса". Принимать заказы сервис начал 27 февраля. Самара вошла в число городов-пионеров.
- Кофе из Макдональдса готовы доставить за максимум 30 минут. Это один из лучших показателей на рынке. Кофе точно не успеет остыть, - рассказали в компании.
Яндекс.Еда — это сервис для заказа готовых блюд домой или в офис из ближайших кафе и ресторанов. Появился в феврале 2018 года после покупки компании Foodfox. Позже к нему присоединился ещё один сервис доставки — Uber Eats. Сегодня к Яндекс.Еде подключилось уже более 8000 ресторанов, а за декабрь 2018 года было выполнено более 1 млн заказов.
КП-Самара уже рассказывала, как работают курьеры Яндекс.Еды в нашем городе.
ИСТОЧНИК KP.RU