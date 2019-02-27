2019-02-27T15:32:45+03:00
Общество

Довезут и не расплескают: в Самаре Яндекс.Еда начала доставлять напитки из Макдоналдса

Сделать это без потерь поможет новая технология фиксации
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре теперь могут привезти на дом и напиткиВ Самаре теперь могут привезти на дом и напитки
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Курьеры "Яндекс.Еды" теперь могут доставить напитки - холодные и горячие из Макдональдса". Принимать заказы сервис начал 27 февраля. Самара вошла в число городов-пионеров.

- Кофе из Макдональдса готовы доставить за максимум 30 минут. Это один из лучших показателей на рынке. Кофе точно не успеет остыть, - рассказали в компании.

Яндекс.Еда — это сервис для заказа готовых блюд домой или в офис из ближайших кафе и ресторанов. Появился в феврале 2018 года после покупки компании Foodfox. Позже к нему присоединился ещё один сервис доставки — Uber Eats. Сегодня к Яндекс.Еде подключилось уже более 8000 ресторанов, а за декабрь 2018 года было выполнено более 1 млн заказов.

КП-Самара уже рассказывала, как работают курьеры Яндекс.Еды в нашем городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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