Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области пошла на спад

СЕГОДНЯ 15:53 2019-02-27T15:53:03+03:00

За прошедшую неделю в регионе подхватили вирус более 13 тысяч человек - это на 10,7% меньше, чем предыдущий показатель

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В Самарской области стали меньше болеть гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю вирусы «подкосили» 13107 жителей региона, в том числе 5049 жителей Самары, по сравнению с предыдущими данными эти показатели снизились на 10,7% и 17% соответственно.

- По состоянию на 25 февраля заболеваемость ОРВИ и гриппом по совокупному населению области ниже эпидемического порога на 18,3%, по Самаре – на 46,6%, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Самарской области.

На данный момент в регионе по-прежнему «обитают» вирусы свиного и гонконгского гриппа, а также вирусы негриппозной этиологии: парагрипп, рино- и аденовирусы. Чтобы избежать дальнейшего распространения ОРВИ и гриппа, медики рекомендовали ограничить в Самарской области проведение массовых мероприятий, а также посоветовали жителям посещать общественные места в медицинских масках.

ИСТОЧНИК KP.RU