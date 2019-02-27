МФК «Динамо Самара» подписал нападающего «Сибиряка» Павла Чистополова
«Динамо Самара» заключило контракт с новым футболистом. Из «Сибиряка» на берега Волги перебрался нападающий Павел Чистополов. Форвард будет играть в «Динамо» под 15 номером, сообщает пресс-служба команды.
- Желаем новоиспеченному динамовцу быстрейшей адаптации в его новой команде и удачной, результативной игры, - говорится в сообщении.
Кроме того, «Динамо Самара» покинул Александр Коробейников. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию.
- МФК «Динамо Самара» благодарит Александра за выступление за клуб и
желает ему успехов в его дальнейшей футбольной карьере, - говорится в сообщении на официальном сайте самарского клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU