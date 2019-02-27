МФК «Динамо Самара» подписал нападающего «Сибиряка» Павла Чистополова

СЕГОДНЯ 16:23 2019-02-27T16:23:58+03:00

Форвард будет выступать под 15 номером

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«Динамо Самара» заключило контракт с новым футболистом. Из «Сибиряка» на берега Волги перебрался нападающий Павел Чистополов. Форвард будет играть в «Динамо» под 15 номером, сообщает пресс-служба команды.

- Желаем новоиспеченному динамовцу быстрейшей адаптации в его новой команде и удачной, результативной игры, - говорится в сообщении.

Кроме того, «Динамо Самара» покинул Александр Коробейников. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию.

- МФК «Динамо Самара» благодарит Александра за выступление за клуб и

желает ему успехов в его дальнейшей футбольной карьере, - говорится в сообщении на официальном сайте самарского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU