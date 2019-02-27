2019-02-27T16:23:58+03:00
Спорт

МФК «Динамо Самара» подписал нападающего «Сибиряка» Павла Чистополова

Форвард будет выступать под 15 номером
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
Поделиться:
Фото: ПМФК "Сибиряк"Фото: ПМФК "Сибиряк"
Изменить размер текста:

«Динамо Самара» заключило контракт с новым футболистом. Из «Сибиряка» на берега Волги перебрался нападающий Павел Чистополов. Форвард будет играть в «Динамо» под 15 номером, сообщает пресс-служба команды.

- Желаем новоиспеченному динамовцу быстрейшей адаптации в его новой команде и удачной, результативной игры, - говорится в сообщении.

Кроме того, «Динамо Самара» покинул Александр Коробейников. Контракт с игроком расторгнут по обоюдному согласию.

- МФК «Динамо Самара» благодарит Александра за выступление за клуб и

желает ему успехов в его дальнейшей футбольной карьере, - говорится в сообщении на официальном сайте самарского клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Будем болеть за вас»: 18 самарских фигуристов отправились на Универсиаду в Красноярск
Самарская область встретит март мокрым снегом и слабой метелью
На трассе М-5 в Самарской области столкнулись два автобуса и грузовик
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Самарской области пошла на спад
Довезут и не расплескают: в Самаре Яндекс.Еда начала доставлять напитки из Макдоналдса
Осенью в Самару приедет патриарх Кирилл
Мэрия Самары не согласовала митинг против роста цен и мусорной реформы в сквере «Родина»
В Сызрани пса привязали к столбу и переломали лапы
В ТТУ прокомментировали информацию о взрыве трамвая в Самаре
Собирается пробка: в Самаре на Ставропольской фура перегородила трамвайные пути
Поле стадиона «Самара Арена» признали пригодным для проведения матча «Крылья Советов» - «Енисей»
В Самаре мошенники ходят по домам и предлагают заменить счетчики на воду
АВТОВАЗ возобновил производство после коммунальной аварии
Регоператор в Самаре пообещал не брать пени с тех, кому до сих пор не пришли квитанции за вывоз мусора
Прокуратура проверит законность вырубки деревьев на 5-ой просеке в Самаре
«Ростелеком» поддержал турнир по Dota 2 среди школьников Самары
В Тольятти фирма 223 раза нарушила ПДД и накопила долг почти в 180 тысяч рублей
Открытый бассейн с видом на коммунальный апокалипсис: самарец «украсил» городские пейзажи искусственными водоемами
Дмитрий Азаров поднял главу Самарского района в 2 часа ночи, чтобы убрать снег с улицы Куйбышева
«АКОМ» включен в Реестр добросовестных экспортёров