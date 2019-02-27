2019-02-27T16:36:17+03:00
Общество

Самарская область встретит март мокрым снегом и слабой метелью

Синоптики прогнозируют на первые дни весны плюсовую температуру
Анастасия ФИЛАТОВА
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Первые дни весны будут довольно снежными и ветренымиПервые дни весны будут довольно снежными и ветренымиФото: Архив "КП"
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Первые дни марта не порадуют жителей Самарской области солнечной и ясной погодой. «Небесная канцелярия» решила устроить в начале весны еще несколько снежных дней. В регионе ожидаются мокрый снег, слабая метель и порывистый ветер.

По данным Приволжского УГМС, в ночь на пятницу, 1 марта, местами по области пройдет небольшой снег. Будет дуть южный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами его порывы будут достигать 15-18 м/с. Температура воздуха составит -2...-7 °C. Местами на дорогах возможна гололедица.

Днем ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега. Также синоптики прогнозируют слабую метель и довольно сильный ветер. Воздух прогреется до +2...-3 °C. В субботу, 2 марта, ожидаются аналогичные погодные условия, правда, ветер уже будет не таким порывистым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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