«Будем болеть за вас»: 18 самарских фигуристов отправились на Универсиаду в Красноярск
В среду, 27 февраля, команда фигуристов из Самарской области отправилась на XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду, которая в этом году проходит в Красноярске. В нее вошли тольяттинцы Егор Базин и Софья Евдокимова, которые хорошо показали себя на чемпионате России и выступили на недавнем чемпионате Европы. Провожал спортсменов на важные соревнования губернатор Дмитрий Азаров.
- Надеемся, что у вас все получится! Мы будем болеть за вас, переживать, и, я уверен, радоваться вашим успехам. Вся страна ждет хорошего результата, - сказал глава региона.
Отметим, что всего Самарскую область на Универсиаде будут представлять 18 фигуристов. Их ждут состязания в танцах на льду и в синхронном катании. Выступления Софьи Евдокимовой и Егора Базина намечены на 6 и 7 марта, а команды синхронистов «ДримТим» - на 7 и 8 марта.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Тольяттинские фигуристы Софья Евдокимова и Егор Базин довольны своим первым выступлением на Чемпионате Европы
В ритм-танце пара оказалась на 11-м месте (подробности)
«На следующем Чемпионате они должны войти в пятерку лучших»: родители Софьи Евдокимовой рассказали о выступлении пары на Чемпионате Европы-2019
Тольяттинские фигуристы заняли 9 место на своем первом Чемпионате Европы 2019 в Минске (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU