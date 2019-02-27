2019-02-27T16:58:41+03:00
Спорт

«Будем болеть за вас»: 18 самарских фигуристов отправились на Универсиаду в Красноярск

На соревнования спортсменов и болельщиков провожал губернатор Дмитрий Азаров
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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В среду, 27 февраля, команда фигуристов из Самарской области отправилась на XXIX Всемирную зимнюю Универсиаду, которая в этом году проходит в Красноярске. В нее вошли тольяттинцы Егор Базин и Софья Евдокимова, которые хорошо показали себя на чемпионате России и выступили на недавнем чемпионате Европы. Провожал спортсменов на важные соревнования губернатор Дмитрий Азаров.

- Надеемся, что у вас все получится! Мы будем болеть за вас, переживать, и, я уверен, радоваться вашим успехам. Вся страна ждет хорошего результата, - сказал глава региона.

Отметим, что всего Самарскую область на Универсиаде будут представлять 18 фигуристов. Их ждут состязания в танцах на льду и в синхронном катании. Выступления Софьи Евдокимовой и Егора Базина намечены на 6 и 7 марта, а команды синхронистов «ДримТим» - на 7 и 8 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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