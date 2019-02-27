2019-02-27T19:30:57+03:00
Спорт

"Я надеюсь, что клуб решит этот вопрос": Андрей Тихонов подтвердил, что "Крылья Советов" должны ему денег

Ранее в палате по разрешению споров РФС не стали рассматривать заявление тренера из-за нарушения претензиозного порядка урегулирования споров
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Андрей Тихонов рассказал о долге команды перед нимАндрей Тихонов рассказал о долге команды перед нимФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Экс-главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов подтвердил, что клуб остался должен ему некое количество денег. Конкретную сумму легендарный футболист "КС" и "Спартака" называть не стал.

- Нет, еще не рассчитались, если ситуация также будет продолжаться, будем подавать заявление в палату по разрешению споров. Моим помощникам, тренерам все долги выплатили, мне нет. Я надеюсь, что клуб решит все вопросы, - отметил Андрей Тихонов.

Напомним, что 19 февраля на сайте Палаты по разрешению споров РФС появилась информация о том, что Андрей Тихонов обратился с заявлением о взыскании в пользу него средств, но заявление оставили без рассмотрения из-за нарушения претензиозного порядка решения конфликта.

Также тренер отметил, что сейчас он отдыхает.

- После нескольких лет на съемных квартирах я рад просто побыть дома, отдохнуть. Потом продолжим работу, я надеюсь, - уточнил он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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