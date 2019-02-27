2019-02-27T19:48:27+03:00
Общество

В Самарской области в 2019 году планируют достроить 8 проблемных долевок

Помогать пострадавшим дольщикам будет новый советник губернатора Светлана Дроздова, которая уже работала с подобными проблемами в других регионах
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре решат проблемы дольщиков еще восьми домовВ Самаре решат проблемы дольщиков еще восьми домов
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В Самарской области намерены до конца года сдать восемь проблемных долевок. Три из них расположены в Тольятти. Об этом сегодня на межведомственном совете сообщил губернатор Дмитрий Азаров. Кстати, в прошлом году были достроены 4 дома и квартиры получили около тысячи дольщиков. Вопросами решения проблем с обманутыми покупателями квартир займется новый советник губернатора Светлана Дроздова. Она входит в состав рабочей группы по защите прав участников долевого строительства при Государственной Думе.

- Светлана Юрьевна – человек активный, принципиальный, энергичный. Профессионал, которому удалось распутать хитросплетения нарушенных прав не в одном регионе, - отрекомендовал ее губернатор.

На заседании комиссии обсудили и судьбу многоэтажек по конкретным адресам: например, дом на ул. Садовой, 256 собираются закончить к декабрю 2019 года, сейчас он готов на 64%. Квартиры ждут сегодня 34 дольщика, права 50 уже удовлетворены.

Дом на пересечении Ставропольской и Запорожской уже готов на 70%, жилья ждут 120 человек, график завершения строительства должен быть готов к апрелю. Осенью собираются сдать и здание на Аэродромной, 102. Первая секция готова на 80%, вторая на 30%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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