2019-02-27T22:39:25+03:00
Общество

"Крыши нужно чистить по всей площади": власти в Самаре проверили, довольны ли люди уборкой дворов

Также представители администрации рассказали, что в сильные снегопады чистить дороги помогла техника самарских предприятий
Ольга АФАНАСЬЕВА
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В Самаре продолжают чистить дворыВ Самаре продолжают чистить дворы
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Самарские власти проверили, довольны ли жители города уборкой во дворах. Оказалось, что дороги и крыши привели в порядок не везде. Снежную кашу, например, нашли на ул. Физкультурной. Глава Промышленного района Владимир Чернышков велел управляющим компаниям взяться за дело серьезнее и пообещал помочь тем, у кого не хватает техники: по его словам в дни сильных снегопадов на дороги выезжала техника самарских предприятий. И посоветовал чистить не только периметр крыши, но и всю ее площадь.

- Услугу содержания придомовой территории оплачивают сами жильцы, соответственно, с УК нужно жестко требовать исполнения работ. Нужно тщательнее расчищать дворы, особенно в низинах, чистить отмостки домов, чтобы избежать подтопления, - отметил замглавы города Владимир Василенко.

В каждом из районов нашли свою проблему: в Самарском, например, по ул. Куйбышева 66 пришлось даже сменить управляющую компанию Теперь крышу здесь чистят, но сброшенный снег и куски льда с двора не убрали.

В ближайшие дни расчистка будет продолжена по всему городу. Администрация традиционно просит автомобилистов убирать машины из дворов и освобождать подъезды к контейнерным площадкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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