В Самаре магазину около детсада запретили продавать сигареты

27 Февр. 22:37 2019-02-27T22:37:24+03:00

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В Самаре магазину "Магнит" в Крутых Ключах на бульваре Ивана Финютина запретили продавать сигареты и табачную продукцию. Прокуратура, проведя проверку, выяснила, что торговая точка находится ближе, чем в сто метрах от детского садика.

- Это нарушает требования федерального закона об охране здоровья от воздействия табачного дыма. Проверка была проведена по обращению жителя одного из местных домов, - объяснили в прокуратуре Самарской области.

На данный момент представление в адрес руководителя магазина уже вынесли, оно рассмотрено и в торговой точке сигареты больше не продают, закон не нарушают.

ИСТОЧНИК KP.RU