Самарская ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на орбиту интернет-спутники OneWeb

СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-28T07:58:05+03:00

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В четверг, 28 февраля, в 00:37 по московскому времени с Гвианского космического центра стартовала ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с шестью британскими спутниками OneWeb на борту.

- Через 9 минут и 21 секунду после старта разгонный блок «Фрегат-М» со спутниками отделился от третьей ступени носителя. А через 1,5 часа после пуска ракеты британские аппараты успешно отделились от разгонного блока и вышли на орбиту, - сообщили в Роскосмосе.

Аппараты OneWeb предназначены для обеспечения жителей Земли высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь. Предполагается, что орбитальная группировка будет состоять из 18 плоскостей по 36 спутников в каждой. В скором времени аппараты начнут запускать с космодромов «Восточный», Байконур и Гвианского космического центра.

ИСТОЧНИК KP.RU