В Самарской области военные отработали защиту от крылатых ракет и беспилотников с бомбами

СЕГОДНЯ 08:12 2019-02-28T08:12:19+03:00

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В регионах Поволжья прошли учения подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа. Умения военных проверили в Самарской, Пензенской и Оренбургской областях.

- По замыслу подразделения должны были провести зонально-объектовую охрану от крылатых ракет и легких беспилотников с самодельными бомбами. Военные учились оперативно определять летающие объекты, передавать их координаты, а также сопровождать цели и подавать команды на их уничтожение, - сообщили в пресс-службе ЦВО.

Всего в учениях приняли участие 1,3 тысяч военных и более 250 единиц техники, в том числе современные радиолокационные станции «Гамма-С1М», «Небо-УМ» и «Каста 2-2», а также системы «С-300», комплексы «Бук-М2», «Тор» и «Тунгуска».

ИСТОЧНИК KP.RU