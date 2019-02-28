В Самарской области военные отработали защиту от крылатых ракет и беспилотников с бомбами
В регионах Поволжья прошли учения подразделений противовоздушной обороны Центрального военного округа. Умения военных проверили в Самарской, Пензенской и Оренбургской областях.
- По замыслу подразделения должны были провести зонально-объектовую охрану от крылатых ракет и легких беспилотников с самодельными бомбами. Военные учились оперативно определять летающие объекты, передавать их координаты, а также сопровождать цели и подавать команды на их уничтожение, - сообщили в пресс-службе ЦВО.
Всего в учениях приняли участие 1,3 тысяч военных и более 250 единиц техники, в том числе современные радиолокационные станции «Гамма-С1М», «Небо-УМ» и «Каста 2-2», а также системы «С-300», комплексы «Бук-М2», «Тор» и «Тунгуска».
ИСТОЧНИК KP.RU