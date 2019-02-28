2019-02-28T09:58:55+03:00
Происшествия

В Самаре следователи занялись обрушением стены на Урицкого, из-за которого пострадал рабочий

Правоохранители считают, что ЧП произошло из-за нарушений требований охраны труда
Анастасия ФИЛАТОВА
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Кирпичная стена рухнула при проведении работКирпичная стена рухнула при проведении работФото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Самаре следователи возбудили уголовное дело в отношении ОТ АО «Волгатрансстрой-9». Компанию подозревают в нарушении требований охраны труда при проведении строительных работ, из-за чего был травмирован рабочий.

- Было установлено, что 1 ноября 2018 года сотрудники «Волгатрансстрой-9» работали на улице Урицкого, 21. Они занимались демонтажем несущей стены. В какой-то момент рядом с ней обрушился кирпичный короб. В результате пострадал один из рабочих. Его здоровью был причинен тяжкий вред, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

По данному факту была проведена проверка, после завершения которой Куйбышевский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело. Прокуратура поддержала это решение. В настоящее время расследование дела продолжается.

Также в Самаре пройдут масштабные проверки сферы ритуальных услуг. Об этом в программе на радио "КП-Самара".

Городская среда: Александр Хинштейн о проверках в ритуальном бизнесе, проблемах дольщиков и встрече с внучкой купца Шихобалова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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