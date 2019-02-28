Тольяттинская «Ладья» обыграла оренбургских «Сарматов» со счетом 5:4.

СЕГОДНЯ 08:56 2019-02-28T08:56:18+03:00

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В среду, 27 февраля, в Тольятти прошел очередной матч МХЛ между местной «Ладьей» и «Сарматами» из Оренбурга. Первую встречу тольяттинцы проиграли, а вот во второй игре они взяли реванш.

Счет в матче был открыт на 4 минуте. Отличился игрок тольяттинской команды Семен Журавлев. В середине периода гости сначала сравняли счет, а затем вышли вперед. В начале второго периода оренбургские хоккеисты забили еще одну шайбу, но через некоторое время Владимир Кротов сократил отставание. На 33 минуте «Ладья» тоже сравняла счет. Автором гола стал Егор Алексеев. А буквально через три минуты оренбуржцы снова вырвались вперед.

В третьем периоде хозяева ледовой площадки не дали «Сарматам» забить ни одной шайбы, зато сами отличились двумя. Сначала сравнял счет Владислав Леонтьев, а затем победную пятую шайбу в ворота гостей отправил Милан Зинатуллин. В итоге матч закончился победой «Ладьи» со счетом 5:4.

ИСТОЧНИК KP.RU