Мягкий кинотеатр в Самаре предлагает смотреть кино без очередей

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-28T09:12:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Мягкий кинотеатр, который находится в Самаре в ТРК «Гудок» на улице Красноармейской (3 этаж), предлагает горожанам посмотреть кино и не стоять в очереди. Чтобы не толпиться перед кассой, надо воспользоваться технологий «Электронный билет».

- Хватит стоять в очередях! В Мягком кинотеатре можно посмотреть кино, минуя кассы. C технологией «Электронный билет» вы можете насладиться просмотром любимых фильмов, не тратя время на очередь. От вас несколько простых действий: купите билет онлайн на нашем сайте; сохраните QR-код в телефон или запомните код из СМС; покажите код сканеру (находится на входе в зал) или введите вручную; наслаждайтесь просмотром кино без очередей, - рассказали в кинотеатре.

Расписание фильмов можно посмотреть на сайте Мягкого кинотеатра.

ИСТОЧНИК KP.RU