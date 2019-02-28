Житель Октябрьская рассчитался с долгами только после ареста комода
В Самарской области приставы нашли управу на еще одного должника. Житель Октябрьска задолжал жене брата 300 тысяч рублей и никак не хотел отдавать эти деньги. В итоге часть его имущества пришлось арестовать.
- Мужчина взял деньги в долг у супруги брата, но так и не отдал их в положенный срок. В итоге в отношении него было возбуждено исполнительное производство. Мужчине запретили выезжать за пределы РФ, а также арестовали его комод и планшет, - сообщили в УФССП по Самарской области.
Должнику пригрозили, что все его имущество будет продано на торгах. Мужчина не захотел расставаться со своей мебелью и гаджетом и сразу же поспешил полностью выплатить долг.
ИСТОЧНИК KP.RU