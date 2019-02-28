Житель Октябрьская рассчитался с долгами только после ареста комода

СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-28T09:18:19+03:00

Мужчина задолжал жене брата 300 тысяч рублей и долгое время не возвращал ей деньги

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В Самарской области приставы нашли управу на еще одного должника. Житель Октябрьска задолжал жене брата 300 тысяч рублей и никак не хотел отдавать эти деньги. В итоге часть его имущества пришлось арестовать.

- Мужчина взял деньги в долг у супруги брата, но так и не отдал их в положенный срок. В итоге в отношении него было возбуждено исполнительное производство. Мужчине запретили выезжать за пределы РФ, а также арестовали его комод и планшет, - сообщили в УФССП по Самарской области.

Должнику пригрозили, что все его имущество будет продано на торгах. Мужчина не захотел расставаться со своей мебелью и гаджетом и сразу же поспешил полностью выплатить долг.

ИСТОЧНИК KP.RU