2019-02-28T09:43:45+03:00
Происшествия

Сызранские полицейские отобрали у браконьеров более 600 раков и отпустили их на волю

Злоумышленникам грозят крупные штрафы или даже лишение свободы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Сызранское ЛО МВД на транспортеФото: Сызранское ЛО МВД на транспорте
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2019 год только недавно начался, а браконьеры уже вовсю промышляют незаконной ловлей рыбы или раков на Волге. Только за первые два месяца сотрудники Сызранского ЛО МВД на транспорте возбудили по данным фактам 6 уголовных дел.

- Всего в этом году было выявлено 9 случаев браконьерства в Саратовском водохранилище. У задержанных рыбаков были изъяты снегоход, 34 многозаходные ловушки, около 500 метров сетей, а также различные виды рыб и более 600 раков. Последних в дальнейшем отпустили на волю, - рассказали полицейские.

Общий ущерб от действий браконьеров составил более 100 тысяч рублей. В настоящее время по двум случаям из девяти ведется проверка, одного рыбака привлекли к административной ответственности. Что касается уголовных дел, то их расследование продолжается. Браконьерам грозит наказание в виде лишения свободы на срок 2 до 5 лет, либо штраф от 300 тысяч рублей до 1 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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