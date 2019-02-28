Поймали на выходе из ТЦ: в Самаре полицейские задержали находившегося в международном розыске мошенника

СЕГОДНЯ 09:55 2019-02-28T09:55:21+03:00

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В Самаре полицейские поймали мошенника, который находился в международном розыске. Они задержали преступника прямо на выходе из торгового центра "Вива Лэнд", который находится на проспекте Кирова.

- В полицию Самары поступила информация, что в городе нелегально находится 39-летний гражданин соседней республики, которого разыскивают по подозрению в совершении мошенничества. Вскоре сведения подтвердились. Полицейские задержали мужчину при поддержке бойцов ОМОНа, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Сейчас мужчина находится под арестом. В ближайшее время его передадут правоохранителям соседней республики, где он был объявлен в розыск.

ИСТОЧНИК KP.RU