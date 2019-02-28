Поймали на выходе из ТЦ: в Самаре полицейские задержали находившегося в международном розыске мошенника
В Самаре полицейские поймали мошенника, который находился в международном розыске. Они задержали преступника прямо на выходе из торгового центра "Вива Лэнд", который находится на проспекте Кирова.
- В полицию Самары поступила информация, что в городе нелегально находится 39-летний гражданин соседней республики, которого разыскивают по подозрению в совершении мошенничества. Вскоре сведения подтвердились. Полицейские задержали мужчину при поддержке бойцов ОМОНа, - сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Сейчас мужчина находится под арестом. В ближайшее время его передадут правоохранителям соседней республики, где он был объявлен в розыск.
ИСТОЧНИК KP.RU