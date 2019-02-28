Тысячи самарских пенсионеров прошли обучение по программе «Азбука Интернета» в 2018 году

СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-28T10:14:08+03:00

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«Ростелеком» и Пенсионный фонд РФ подвели итоги 2018 года - 85976 пенсионеров закончили курсы для пользователей старшего поколения по обучению работе на компьютере и в интернете. С момента старта программы в сентябре 2014 года до конца 2016 года участниками проекта стали 100 тысяч слушателей, в 2017 году — еще 65 тысяч.

Обучение ведется также на курсах, которые организуют филиалы «Ростелекома», региональные управления социальной защиты, региональные отделения Союза пенсионеров России, библиотеки, школы компьютерной грамотности и другие государственные и общественные организации.

В IV Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету — 2018», который проводится в рамках проекта «Азбука Интернета», приняли участие 3383 человека из 74 регионов РФ, что на 22,7% больше, чем в 2017 году. Девять участников конкурса достигли возраста 90+.

Программа «Азбука Интернета» хорошо зарекомендовала себя и показывает все большую эффективность из года в год. Работа над проектом будет продолжена, новые учебные и методические материалы, видеозаписи семинаров для преподавателей будут размещаться на официальном сайте проекта: http://азбукаинтернета.рф.

«Азбука Интернета» пользуется популярностью благодаря продуманным и адаптированным для людей старшего возраста материалам. Стать участником программы может любой человек, у которого есть компьютер и доступ в интернет. Все учебные материалы размещены на сайте http://азбукаинтернета.рф. Курсы разделены на базовый и расширенный для более глубокого изучения темы. Здесь же представлены методические материалы и презентации для организации уроков по программе «Азбука интернета». Все материалы программы доступны для скачивания и постоянно обновляются и дополняются.

ИСТОЧНИК KP.RU