Защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев переходит в минское «Динамо»
Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» покидает 23-летний защитник Георгий Тигиев. Он продолжит свою карьеру в минском «Динамо».
- Георгий Тигиев проведет весеннюю часть этого сезона в «Динамо». Сегодня, 28 февраля, он прилетит в Минск, и в ближайшее время его могут внести в заявку белорусского клуба, - сообщили в пресс-службе «Крыльев».
Напомним, что Георгий Тигиев перешел из «Спартака» в самарскую команду осенью 2018 года на правах аренды. Предполагалось, что он будет выступать за «Крылья Советов» в течение 1 года. В этом сезоне футболист провел за самарцев 2 игры в чемпионате и 2 игры в Кубке России. Особой игрой Георгий Тигиев не отметился, зато успел попасть в скандал с вождением в состоянии наркотического опьянения. Правда, в итоге запрещенных веществ в его крови так и не обнаружили.
Отметим, что в расположении «Динамо» сейчас находится и полузащитник самарской команды Алан Чочиев. Он тоже может продолжить свою карьеру в Белоруссии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Крылья Советов» арендовали защитника «Спартака»
Соглашение рассчитано на 1 год (подробности)
Один пьян, второй под кайфом и оба за рулем: в Самаре задержали футболистов Тигиева и Башкирова
«Подвиг» Кокорина и Мамаева попытались повторить игроки ФК «Крылья Советов». Башкиров пьяным катался по городу, а в крови Тигиева нашли наркотик (подробности)
Башкирова оштрафуют, а Тигиев чист: в крови защитника "Крыльев Советов" не нашли ни наркотики, ни алкоголь
Футболисты попались инспекторам ДПС за рулем, Башкиров был пьян, а вот насчет Тигиева мнения разошлись (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU