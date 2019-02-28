Защитник «Крыльев Советов» Георгий Тигиев переходит в минское «Динамо»

СЕГОДНЯ 10:16 2019-02-28T12:10:48+03:00

Футболист провел за "Крылья" 2 матча в чемпионате и 2 матча в Кубке России Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» покидает 23-летний защитник Георгий Тигиев. Он продолжит свою карьеру в минском «Динамо».

- Георгий Тигиев проведет весеннюю часть этого сезона в «Динамо». Сегодня, 28 февраля, он прилетит в Минск, и в ближайшее время его могут внести в заявку белорусского клуба, - сообщили в пресс-службе «Крыльев».

Напомним, что Георгий Тигиев перешел из «Спартака» в самарскую команду осенью 2018 года на правах аренды. Предполагалось, что он будет выступать за «Крылья Советов» в течение 1 года. В этом сезоне футболист провел за самарцев 2 игры в чемпионате и 2 игры в Кубке России. Особой игрой Георгий Тигиев не отметился, зато успел попасть в скандал с вождением в состоянии наркотического опьянения. Правда, в итоге запрещенных веществ в его крови так и не обнаружили.

Отметим, что в расположении «Динамо» сейчас находится и полузащитник самарской команды Алан Чочиев. Он тоже может продолжить свою карьеру в Белоруссии.

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ИСТОЧНИК KP.RU