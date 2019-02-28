2019-02-28T12:10:26+03:00
Общество

Стало известно, когда в Самару приедет поезд с трофейной техникой из Сирии

Выставка техники и оружия террористов будет доступна для посещения в течение 2 часов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарцам покажут более 500 единиц военной техники / Фото: министерство обороны РФСамарцам покажут более 500 единиц военной техники / Фото: министерство обороны РФ
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В марте в Самару приедет поезд с трофеями, которые были изъяты у незаконных вооруженных формирований в Сирии. Он простоит на железнодорожном вокзале областной столицы 2 часа. Все это время военная техника будет доступна для осмотра.

- Поезд с выставкой трофейного вооружения и военной техники приедет в Самару в следующую субботу, 9 марта, в 11 часов по местному времени, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В эшелоне 20 вагонов. В них будут представлены более 500 образцов трофейной техники, в числе которой танк Т-55, который попал в Сирию из Грузии, тоннельная машина китайского производства, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee, беспилотники и химическое оружие. Кроме того, в одном из вагонов будет представлена выставка работ военных художников и фотографов. Также на платформе-сцене поезда выступят музыкальные военные коллективы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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