2019-02-28T10:55:12+03:00
Общество

Из аэропорта Курумоч начнут летать самолеты до Краснодара

В неделю запланированы по три рейса в кубанскую столицу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самолеты между Самарой и Краснодаром начнут летать с 1 апреляСамолеты между Самарой и Краснодаром начнут летать с 1 апреляФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Самарский аэропорт Курумоч начнет обслуживать новое направление. В скором времени в его расписание добавится рейс до Краснодара. Перевозкой пассажиров до кубанской столицы займется авиакомпания «Азимут».

- Перевозчик начнет выполнять полеты по маршруту Самара — Краснодар с 1 апреля. Рейсы запланированы по три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Вылет из Самары — в 16:50 по местному времени, а вылет из Краснодара — в 12:45, - сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

Авиакомпания собирается перевозить пассажиров на самолете SukhoiSuperjet 100, вместимость которого составляет 103 человека. Напомним, что «Азимут» уже обслуживает направление Самара — Ростов-на-Дону. Самолеты по этому маршруту летают каждый вторник, четверг и субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре из-за отказавших тормозов столкнулись два трамвая
В Сызрани или Новокуйбышевске может появиться хоккейный клуб ВХЛ-Б
Водитель "Вольво", которого самарские силовики останавливали с помощью стрельбы, сбил бойца СОБРа
В Самаре бронзовых детей возле Дяди Степы снарядили лопатами для расчистки снега
В Тольятти школьник и его брат до смерти забили своего соседа
Били бутылкой и пинали ногами: на разбойников, напавших на таксиста под Сызранью, завели уголовное дело
В Самаре неизвестный до смерти избил уборщицу
В Самаре троллейбус сбил стоящего на дороге мужчину
"Весной будет нашествие крыс": регоператор и УК в Самаре не могут поделить мусор около ЖК "Олимпия Парк"
«Здесь уже не картошку, а деревья можно сажать»: улицу Дачную пообещали «подровнять»
«Ростелеком» и «МегаФон» совместно будут развивать сети 5G
В Самаре мужчина нашел в своей квартире труп человека
В Самаре на месте бывшей базы отдыха СГЭУ построят новую школу
В Самаре скорректируют проект продления улицы XXII Партсъезда
Жителя Жигулевска осудили за хранившиеся на даче пистолеты и патроны
Постимся правильно: 1 марта ищи в «Комсомолке» «постный» календарь