Из аэропорта Курумоч начнут летать самолеты до Краснодара

СЕГОДНЯ 10:55 2019-02-28T10:55:12+03:00

Самолеты между Самарой и Краснодаром начнут летать с 1 апреля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В неделю запланированы по три рейса в кубанскую столицу

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Самарский аэропорт Курумоч начнет обслуживать новое направление. В скором времени в его расписание добавится рейс до Краснодара. Перевозкой пассажиров до кубанской столицы займется авиакомпания «Азимут».

- Перевозчик начнет выполнять полеты по маршруту Самара — Краснодар с 1 апреля. Рейсы запланированы по три раза в неделю: в понедельник, среду и пятницу. Вылет из Самары — в 16:50 по местному времени, а вылет из Краснодара — в 12:45, - сообщили в пресс-службе самарского аэропорта.

Авиакомпания собирается перевозить пассажиров на самолете SukhoiSuperjet 100, вместимость которого составляет 103 человека. Напомним, что «Азимут» уже обслуживает направление Самара — Ростов-на-Дону. Самолеты по этому маршруту летают каждый вторник, четверг и субботу.

ИСТОЧНИК KP.RU