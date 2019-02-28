Постимся правильно: 1 марта ищи в «Комсомолке» «постный» календарь

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-28T11:37:46+03:00

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С 11 марта до праздника Светлой Пасхи, которую в этом году отмечают 28 апреля, православным христианам предстоит соблюдать пост. Он заключается не столько в отказе от продуктов животного происхождения – мяса, яиц и молока, сколько в молитве, очищении души. Во время семи недель Поста следует молиться более обычного, посещать богослужения, исповеди и причастия. А от котлет и колбас верующие отказываются, чтобы ничто не отвлекало от светлых мыслей. В нашем календаре вы найдете подсказки для рациона на каждый день: когда можно сдобрить кашу постным маслом, а когда лучше воздержаться, что можно положить на хлеб.

- Наш месяцеслов поможет читателям, которые собираются поститься по всем правилам, случайно не съесть лишнего, - рассказала директор службы распространения «КП-Самара» Ольга Андреева. – Приятного Поста!

ИСТОЧНИК KP.RU