2019-02-28T11:13:34+03:00
Происшествия

Жителя Жигулевска осудили за хранившиеся на даче пистолеты и патроны

Мужчина отделался условным сроком
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФСБ по Самарской областиФото: УФСБ по Самарской области
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Жигулевский городской суд вынес приговор 52-летнему местному жителю, который обвинялся в хранении оружия и боеприпасов.

- 5 сентября 2018 года на территории дачного участка, принадлежащего мужчине, были найдены револьвер системы Нагана, испанский пистолет Star и 188 патронов различного калибра, - сообщили в УФСБ по Самарской области.

Суд признал жителя Жигулевска виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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