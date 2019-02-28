Жителя Жигулевска осудили за хранившиеся на даче пистолеты и патроны
Жигулевский городской суд вынес приговор 52-летнему местному жителю, который обвинялся в хранении оружия и боеприпасов.
- 5 сентября 2018 года на территории дачного участка, принадлежащего мужчине, были найдены револьвер системы Нагана, испанский пистолет Star и 188 патронов различного калибра, - сообщили в УФСБ по Самарской области.
Суд признал жителя Жигулевска виновным в незаконном хранении оружия и боеприпасов и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.
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