В Самаре на месте бывшей базы отдыха СГЭУ построят новую школу
Власти Самары определились с местом строительства новой школы в Октябрьском районе. Учебное заведение хотят возвести на 5-ой просеке на месте бывшей базы отдыха Самарского государственного экономического университета.
- Окончательно определились, что строить будем именно на 5-ой просеке. Проблема в отсутствии земли. Единственный годный участок принадлежит СГЭУ. Запускаем процедуру его передачи, - сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Твиттере.
Напомним, что новая школа будет рассчитана на 1500 мест. Ее строительство планируется начать в 2019/2020 годах.
Также Александр Хинштейн рассказал о масштабных проверках сферы ритуальных услуг и проблемах дольщиков. Слушайте в программе на радио "КП-Самара".
Городская среда: Александр Хинштейн о проверках в ритуальном бизнесе, проблемах дольщиков и встрече с внучкой купца Шихобалова
ИСТОЧНИК KP.RU