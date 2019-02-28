В Самаре на месте бывшей базы отдыха СГЭУ построят новую школу

СЕГОДНЯ 11:57 2019-02-28T12:13:19+03:00

Новая школа будет рассчитана на 1,5 тысячи мест Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти в ближайшее время запустят процедуру передачи этого участка городу

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Власти Самары определились с местом строительства новой школы в Октябрьском районе. Учебное заведение хотят возвести на 5-ой просеке на месте бывшей базы отдыха Самарского государственного экономического университета.

- Окончательно определились, что строить будем именно на 5-ой просеке. Проблема в отсутствии земли. Единственный годный участок принадлежит СГЭУ. Запускаем процедуру его передачи, - сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Твиттере.

Напомним, что новая школа будет рассчитана на 1500 мест. Ее строительство планируется начать в 2019/2020 годах.

Также Александр Хинштейн рассказал о масштабных проверках сферы ритуальных услуг и проблемах дольщиков. Слушайте в программе на радио "КП-Самара".

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ИСТОЧНИК KP.RU