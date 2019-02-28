2019-02-28T12:13:19+03:00
Общество

В Самаре на месте бывшей базы отдыха СГЭУ построят новую школу

Власти в ближайшее время запустят процедуру передачи этого участка городу
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Новая школа будет рассчитана на 1,5 тысячи местНовая школа будет рассчитана на 1,5 тысячи местФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Власти Самары определились с местом строительства новой школы в Октябрьском районе. Учебное заведение хотят возвести на 5-ой просеке на месте бывшей базы отдыха Самарского государственного экономического университета.

- Окончательно определились, что строить будем именно на 5-ой просеке. Проблема в отсутствии земли. Единственный годный участок принадлежит СГЭУ. Запускаем процедуру его передачи, - сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Твиттере.

Напомним, что новая школа будет рассчитана на 1500 мест. Ее строительство планируется начать в 2019/2020 годах.

Также Александр Хинштейн рассказал о масштабных проверках сферы ритуальных услуг и проблемах дольщиков. Слушайте в программе на радио "КП-Самара".

Городская среда: Александр Хинштейн о проверках в ритуальном бизнесе, проблемах дольщиков и встрече с внучкой купца Шихобалова

00:00
00:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре из-за отказавших тормозов столкнулись два трамвая
В Сызрани или Новокуйбышевске может появиться хоккейный клуб ВХЛ-Б
Водитель "Вольво", которого самарские силовики останавливали с помощью стрельбы, сбил бойца СОБРа
В Самаре бронзовых детей возле Дяди Степы снарядили лопатами для расчистки снега
В Тольятти школьник и его брат до смерти забили своего соседа
Били бутылкой и пинали ногами: на разбойников, напавших на таксиста под Сызранью, завели уголовное дело
В Самаре неизвестный до смерти избил уборщицу
В Самаре троллейбус сбил стоящего на дороге мужчину
"Весной будет нашествие крыс": регоператор и УК в Самаре не могут поделить мусор около ЖК "Олимпия Парк"
«Здесь уже не картошку, а деревья можно сажать»: улицу Дачную пообещали «подровнять»
«Ростелеком» и «МегаФон» совместно будут развивать сети 5G
В Самаре мужчина нашел в своей квартире труп человека
В Самаре скорректируют проект продления улицы XXII Партсъезда
Жителя Жигулевска осудили за хранившиеся на даче пистолеты и патроны
Постимся правильно: 1 марта ищи в «Комсомолке» «постный» календарь