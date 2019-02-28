В Самаре мужчина нашел в своей квартире труп человека

СЕГОДНЯ 12:04 2019-02-28T12:04:33+03:00

Сейчас правоохранители разбираются, что случилось и кем являлся погибший

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Вечером 26 февраля, примерно в 22-10, в квартире дома на улице Юбилейной, где проживает 60-летний самарец, обнаружили труп человека. Личность умершего пока не установлена. На место выезжала следственно-оперативная группа.

- Внешних признаков насилия на теле мужчины не обнаружено. На вид ему около 50 лет, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" собственный источник.

На месте происшествия работали полицейские и следователи. Проведен осмотр и изъяты возможные вещественные доказательства. Сейчас правоохранители выясняют, кем являлся несчастный. По факту случившегося проводится проверка, по итогам которой будет установлено, что же произошло, и принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU