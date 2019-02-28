2019-02-28T12:07:17+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» и «МегаФон» совместно будут развивать сети 5G

Совместное предприятие сосредоточит основное внимание на формировании единой инфраструктуры
Кирилл КАРИМОВ
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«Ростелеком» сообщает о начале совместной деятельности с «Мегафоном» по развитию мобильной связи пятого поколения (5G) на основе совместного предприятия «Диджитал для бизнеса», которым участники партнерства будут владеть в равных долях. Возглавит компанию член совета директоров «Ростелекома» Вадим Семенов. Основными задачами СП являются создание единого инфраструктурного оператора и проведение работ по высвобождению радиочастотного спектра для внедрения сетей 5G в России.

Совместное предприятие сосредоточит основное внимание на формировании единой инфраструктуры радиодоступа в приоритетном для развития сетей 5G в России и в мире диапазоне частот 3,4–3,8 ГГц. Использование этого радиочастотного диапазона позволит обеспечить значительную площадь покрытия не только территории крупных городов, но и в масштабах страны и обеспечить совместимость экосистемы абонентского терминального оборудования.

В 2018 году «Ростелеком» объединил свои ресурсы с «МегаФоном». Был проведен ряд мероприятий по исследованию возможности и условий совместного использования радиоэлектронных средств (РЭС) сетей связи 5G.

Стандарт 5G будет одной из опорных технологий в цифровой экономике. Революционность перехода на 5G заключается в том, что сети нового поколения создаются уже не только под потребности человека такие как трансляция видео в реальном времени в разрешении 4K и 8K, а также сервисы виртуальной и дополненной реальности, но функционирования беспилотного транспорта межмашинную коммуникацию (М2М), интернет вещей (IoT), телемедицину и так далее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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